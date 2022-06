FC Nantes, OM, Girondins - Mercato : un club de Ligue des Champions débarque en force pour Hwang

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

En quête d'un avant-centre pour remplacer Randal Kolo-Muani, parti à l'Eintracht Francfort, le FC Nantes s'est positionné, comme de nombreux clubs dont l'Olympique de Marseille, sur l'attaquant des Girondins de Bordeaux, Hwang Ui-jo.

Mais dans ce dossier, le FCN et l'OM doit désormais faire face à un concurrent de poids. En effet, selon les informations du journaliste sud-coréen, Jason Hanshin Lee, le FC Porto, champion du Portugal et qualifié pour la phase de poules de la prochaine Ligue des Champions, serait également intéressé par Hwang Ui-jo, qui souhaite justement jouer la C1 la saison prochaine.

Korean striker Hwang Ui-Jo will leave Bordeaux this summer. Though Hwang prefers a move to England, there has been a lack of serious interest from the Premier League. Instead, FC Porto has emerged as a possible destination for the Korean forward. 🇵🇹🔜❓ https://t.co/2cvFEvXrJ9