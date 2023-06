PSG, Real Madrid, FC Nantes - Mercato : un cador prend la pole pour Kolo Muani

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

On le savait et ça se confirme de jours en jours. Les prestations de Randal Kolo Muani, en équipe de France ou en Bundesliga, ne laissent plus les grands clubs insensibles. A tel point, comme le rappelle l'Equipe dans son édition du jour, que plusieurs institutions ont avancé leurs pions pour tenter de recruter l'ancien buteur du FC Nantes.

Avantage Bayern Munich

Ainsi, et selon L’Équipe, le Bayern Munich et le club anglais de Manchester United sont plus que jamais intéressés. Avec un avantage pris par le club bavarois. Mais attention, car le PSG reste en embuscade et le Real Madrid, un temps intéressé, se serait retiré de la course.

A suivre, donc, dans les tous prochains jours.