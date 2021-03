Angleterre : le but sublimissime et ahurissant de Lamela lors de Arsenal-Tottenham

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le tirage au sort complet des 8èmes de finale

Un but venu d'ailleurs ? Sans doute. En tous cas, Erik Lamela devrait, et y compris dans de nombreuses années, entendre parler encore et encore de cette ouverture du score pour les Spurs de Tottenham face aux Gunners d'Arsenal. Un but d'anthologie en coup du foulard du pied gauche (33e) avant que les Gunners n'égalisent peu de temps avant la pause (1-1).