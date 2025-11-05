Les infos du jour : l’hécatombe continue au PSG, du renfort pour Habib Beye (Stade Rennais) et Horneland (ASSE)

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce mercredi 5 novembre 2025.

La grosse info : Nuno Mendes out plusieurs semaines !

Après Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi, c’est au tour de Nuno Mendes de rejoindre l’infirmerie du PSG. Qui annonce que le latéral portugais sera indisponible plusieurs semaines…

Mais aussi…

