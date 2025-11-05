Le défenseur de Liverpool a été bluffé par un joueur du Real hier soir…

Mardi soir, le Real Madrid a vu son invincibilité en Ligue des Champions prendre fin sur la pelouse d’Anfield. En effet, Liverpool est sorti vainqueur (1-0) de ce choc grâce à un but d’Alexis Mac Allister sur un coup franc de Dominik Szoboszlai malgré les exploits de Thibaut Courtois, auteur de 8 arrêts au total. Le Belge a multiplié les interventions salvatrices pour repousser l’échéance et l’addition aurait pu être beaucoup plus salée sans sa solide performance.

Van Dijk impressionné par Courtois

A l’issue du match, Virgil van Dijk a tenu à mettre en avant la prestation exceptionnelle de Courtois pour maintenir son équipe à flot. « Il a été exceptionnel, il a commencé à me donner l’impression de revivre Paris 2022 », a confié le défenseur néerlandais, en référence à la finale de Ligue des champions remportée par le Real Madrid face aux Reds. « C’est dommage, j’ai essayé de tenir l’équipe, mais en deuxième mi-temps, on a fait trop de fautes près de la surface. Ils sont bons dans ce domaine et c’est comme ça qu’ils ont marqué. Nous avons assez bien défendu, mais nous avons manqué d’idées, nous avons perdu le ballon rapidement et c’était difficile », a quant à lui expliqué le Belge.