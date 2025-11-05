Le Belge a fait passer un message aux supporters de Liverpool…

Mardi soir, le Real Madrid a vu son invincibilité en Ligue des Champions prendre fin sur la pelouse d’Anfield. En effet, Liverpool est sorti vainqueur (1-0) de ce choc grâce à un but d’Alexis Mac Allister sur un coup franc de Dominik Szoboszlai malgré les exploits de Thibaut Courtois, auteur de 8 arrêts au total. Le Belge a multiplié les interventions salvatrices pour repousser l’échéance et l’addition aurait pu être beaucoup plus salée sans sa solide performance.

Courtois défend TAA

Le match a aussi été marqué par l’accueuil hostile réservé par Anfield à Trent Alexander-Arnold, pour son retour à Liverpool. Et l’Anglais a été défendu par Courtois, après la rencontre. »Je comprends que les fans de Liverpool auraient aimé que Trent marche sur les traces de Steven Gerrard mais nous avons tous des rêves et parfois ils amènent à jouer pour d’autres clubs. Je crois qu’il fait de son mieux et j’espère qu’avec le temps, les supporters des Reds lui pardonneront », a commenté le Belge. Classe !