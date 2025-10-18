Le Ballon d’Or 2024 a vraiment du mal à revenir de son opération des ligaments croisés…

Opéré des ligaments croisés en septembre 2024, Rodri, élu Ballon d’Or 2024 peu de temps après son opération, avait repris la compétition en mai dernier. C’était contre Bournemouth, 8 mois après son opération. Mais depuis, le milieu espagnol tarde à enchaîner. En début de saison, Pep Guardiola avait expliqué qu’il devait reprendre en douceur. « Rodri est sur le point de revenir, son genou est en parfait état. Il a joué contre la Juventus (lors de la Coupe du monde des clubs en juin), puis a dû s’arrêter pendant six semaines pour cause de blessure. Nous allons essayer d’éviter cela. Il doit maintenant accumuler des minutes à l’entraînement et surtout quelques minutes en match. Car ce que nous voulons pour lui, ce n’est pas qu’il revienne, fasse un pas en arrière, revienne et fasse à nouveau un pas en arrière… Ce ne serait pas bon. »

Rodri absent pour une durée indéterminée

Mais ce scenario redouté par Guardiola est en train de se passer. Il y a un mois, avant la réception de Burnley, le technicien espagnol avait glissé : « À l’entraînement, Rodri m’a dit: ‘Je ne peux pas jouer. J’ai très mal au genou, je ne peux pas jouer », tout en précisant que les douleurs ressenties par le milieu de terrain concernaient le genou opéré. Depuis, Rodri n’a joué que 22 minutes avant la trêve internationale contre Brentford avant de devoir sortir suite à un souci musculaire. Et il est toujours à l’infirmerie. « Il n’est pas disponible pour affronter Everton ce week-end et je ne sais pas quand il pourra faire son retour », a expliqué Guardiola. Ce qui n’augure rien de très bon…