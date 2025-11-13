Real Madrid : Vinicius se paye Xabi Alonso !

L’attaque du Brésilien sur son coach est plutôt frontale…

La Seleção s’apprête à disputer un match amical à Wembley face au Sénégal. Déjà qualifiée pour la Coupe du Monde 2026, l’équipe entraînée par Carlo Ancelotti prépare sereinement cette échéance et pour Vinicius Junior, ce rassemblement est une bouffée d’oxygène après des semaines assez compliquées au Real Madrid où sa relation avec Xabi Alonso s’est encore tendue. L’altercation lors du Clasico l’a démontré, le temps de jeu de Vinicius aussi : l’ambiance n’est pas au beau fixe entre les deux hommes.

Vinicius flatte Antonetti pour tacler Xabi Alonso

Et dans une interview accordée à la chaîne officielle de la fédération brésilienne, CBF TV, Vinicius Junior en a remis une couche. Invité à parler d’Ancelotti, il a taclé Xabi Alonso, à demi-mots…. « Je pense qu’avec le coach, nous évoluons et développons un style de jeu. Il sera important d’y parvenir avant la Coupe du Monde. Il ne reste que peu de matchs d’ici là. Le coach sait donner confiance aux joueurs et l’ambiance est très détendue, tout le monde s’amuse et l’apprécie, ce qui est important. Il nous transmet sa sérénité et rend le travail plus facile, ce qui est important. » Selon les médias espagnols, cela ressemble fort à une pique adressée à Xabi Alonso, critiqué à Madrid pour être trop froid et directif.