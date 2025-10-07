Florentino Pérez serait prêt à laisser partir le Brésilien. Pour mieux le remplacer…

La prolongation de Vinicius Jr tarde à être actée au Real Madrid et cela commence à agacer sérieusement la Casa Blanca et en particulier son président Florentino Pérez. Le Brésilien demande le même salaire que Kylian Mbappé et cette requête a été refusée. Depuis, les négociations sont au point mort et selon SPORT, Pérez a tranché : soit Vinicius accepte ses conditions, soit il partira cet été, à un an de la fin de son contrat.

Pérez veut Haaland !

Le média catalan ajoute que le président du Real a déjà désigné sa priorité : Erling Haaland. Un dossier compliqué puisque le Norvégien a prolongé son contrat à Manchester City jusqu’en 2034 il y a quelques mois. Mais Haaland n’a jamais caché que le Real Madrid l’a toujours fait rêver, et il est très proche de Jude Bellingham, qu’il a connu à Dortmund. Et son agent Rafaela Pimienta entretient de bonnes relations avec les Merengues. A suivre…