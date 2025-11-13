FC Barcelone, Real Madrid : Lamine Yamal et Dean Huijsen prêts à s’entretuer !

Dean Huijsen est revenu sur la rivalité qui oppose Lamine Yamal aux joueurs du Real Madrid…

Avant le prochain match de la Roja, Dean Huijsen s’est présenté en conférence de presse et le défenseur du Real Madrid est revenu sur le dernier Clasico, lors duquel l’ambiance était très tendue autour de Lamine Yamal suite à des provocations médiatiques de la star du Barça avant la rencontre.

Yamal agace les Merengues… mais pas en sélection

« Sur le terrain on a envie de s’entretuer mais en dehors l’ambiance est excellente, a-t-il glissé. Ça doit être comme ça. » Et à Huijsen d’ajouter : « Ici, nous sommes coéquipiers, mais quand nous jouons en club, nous sommes rivaux. C’est normal. » S’il le dit, c’est que ça doit être vrai !