L’ancien président de l’OL refait parler de lui…

Débarqué de l’OL cet été après avoir failli amener le club rhodanien vers la relégation administrative, suite à sa gestion catastrophique, John Textor est toujours en place du côté de Molenbeek et de Botafogo, mais plus à Crystal Palace après avoir cédé ses parts.

Textor vise Wolverhampton

Mais selon The Athletic, l’homme d’affaire américain cible un nouveau club anglais : Wolverhampton, actuelle lanterne rouge de Premier League avec seulement 2 points. Le média révèle que Textor a formulé une offre de rachat auprès du Fosun Group, le conglomérat chinois qui possède les Wolves depuis 2016, et que celle-ci s’élève à 200 millions de dollars en espèces et 350 millions de dollars en actions. Soit 450 millions d’Euros. Rien que ça !