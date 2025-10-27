OL : le verdict est tombé pour Fofana, il est terrible !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OL : Textor veut s’offrir un nouveau club de Premier League avec un chèque XXL !

OL : Textor veut s’offrir un nouveau club de Premier League avec un chèque XXL !
Laurent Hess
27 octobre 2025

L’ancien président de l’OL refait parler de lui…

Débarqué de l’OL cet été après avoir failli amener le club rhodanien vers la relégation administrative, suite à sa gestion catastrophique, John Textor est toujours en place du côté de Molenbeek et de Botafogo, mais plus à Crystal Palace après avoir cédé ses parts.

Textor vise Wolverhampton

Mais selon The Athletic, l’homme d’affaire américain cible un nouveau club anglais : Wolverhampton, actuelle lanterne rouge de Premier League avec seulement 2 points. Le média révèle que Textor a formulé une offre de rachat auprès du Fosun Group, le conglomérat chinois qui possède les Wolves depuis 2016, et que celle-ci s’élève à 200 millions de dollars en espèces et 350 millions de dollars en actions. Soit 450 millions d’Euros. Rien que ça !

OLPremier League
#A la une

Les plus lus

FC Nantes : un Canari récompensé après le Paris FC, Luis Castro encore privé d’une recrue contre Monaco
AS Monaco...

FC Nantes : un Canari récompensé après le Paris FC, Luis Castro encore privé d’une recrue contre Monaco

Par Laurent Hess
OL : le verdict est tombé pour Fofana, il est terrible !
Ligue 1...

OL : le verdict est tombé pour Fofana, il est terrible !

Par Laurent Hess
OM Mercato : Dani Ceballos en route pour Marseille, le feuilleton de l’été rebondit !
Liga...

OM Mercato : Dani Ceballos en route pour Marseille, le feuilleton de l’été rebondit !

Par Laurent Hess
RC Lens : Pierre Sage annonce de bonnes nouvelles avant Metz, il glisse une info sur sa compo
FC Metz...

RC Lens : Pierre Sage annonce de bonnes nouvelles avant Metz, il glisse une info sur sa compo

Par Laurent Hess
OL : Textor veut s’offrir un nouveau club de Premier League avec un chèque XXL !
OL...

OL : Textor veut s’offrir un nouveau club de Premier League avec un chèque XXL !

Par Laurent Hess
Serie A : la Juventus remercie Tudor ! (officiel)
Juventus Turin...

Serie A : la Juventus remercie Tudor ! (officiel)

Par Laurent Hess
ASSE : Horneland fait passer un message aux supporters avant Pau et annonce une mauvaise nouvelle
ASSE...

ASSE : Horneland fait passer un message aux supporters avant Pau et annonce une mauvaise nouvelle

Par Laurent Hess
Real Madrid, FC Barcelone : Lamine Yamal prend cher après le Clasico !
FC Barcelone...

Real Madrid, FC Barcelone : Lamine Yamal prend cher après le Clasico !

Par Laurent Hess
Stade Rennais : Riolo défend Habib Beye en démontant Seko Fofana et Arnaud Pouille !
Ligue 1...

Stade Rennais : Riolo défend Habib Beye en démontant Seko Fofana et Arnaud Pouille !

Par Laurent Hess
Real Madrid, FC Barcelone : Vinicius s’est aussi embrouillé avec Lamine Yamal et Pedri !
FC Barcelone...

Real Madrid, FC Barcelone : Vinicius s’est aussi embrouillé avec Lamine Yamal et Pedri !

Par Laurent Hess
OL : vive inquiétude à Lyon pour Malick Fofana
Ligue 1...

OL : vive inquiétude à Lyon pour Malick Fofana

Par Laurent Hess
ASSE : Horneland bientôt lâché par Kilmer Sport ?
ASSE...

ASSE : Horneland bientôt lâché par Kilmer Sport ?

Par Laurent Hess
Stade Rennais : une stat terrible accable Habib Beye
Ligue 1...

Stade Rennais : une stat terrible accable Habib Beye

Par Laurent Hess
L'entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi, lors d'une conférence de presse.
Ligue 1...

OM : n’a-t-on pas vu l’OM un peu trop beau ?

Par Laurent Hess
RC Lens : et si un véritable match piège attendait les Sang et Or à Metz ?
Ligue 1...

RC Lens : et si un véritable match piège attendait les Sang et Or à Metz ?

Par William Tertrin
Eirik Horneland à l'ASSE
ASSE...

ASSE : Horneland va-t-il jouer sa peau contre Pau ?

Par Laurent Hess
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, au moment du coup d'envoi d'un match à Bollaert.
Mercato...

RC Lens Mercato : après Thauvin, les Sang et Or foncent sur un autre ancien de l’OM !

Par William Tertrin
Les Lyonnais ont retourné le RC Strasbourg ce dimanche.
Ligue 1...

L’OL bat Strasbourg mais perd Malick Fofana, les notes des Gones

Par Alexandre Corboz
Le président de l'ASSE, Ivan Gazidis, lors d'un match à Geoffroy-Guichard.
ASSE...

ASSE : Romain Molina balance sur Kilmer et la gestion chaotique des Verts !

Par William Tertrin
Habib Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais : Habib Beye en sursis après Nice, le vestiaire s’exprime !

Par William Tertrin
Real Madrid – FC Barcelone : Xabi Alonso répond à Yamal et à la colère de Vinicius
FC Barcelone...

Real Madrid – FC Barcelone : Xabi Alonso répond à Yamal et à la colère de Vinicius

Par William Tertrin
OL : la compo de Paulo Fonseca pour affronter le RC Strasbourg
Ligue 1...

OL : la compo de Paulo Fonseca pour affronter le RC Strasbourg

Par William Tertrin
Lamine Yamal humilié au Bernabéu : un Clasico qu’il voudra oublier à tout prix !
FC Barcelone...

Lamine Yamal humilié au Bernabéu : un Clasico qu’il voudra oublier à tout prix !

Par William Tertrin
Le Stade Rennais chute face à Nice, l’avenir d’Habib Beye s’assombrit
Ligue 1...

Le Stade Rennais chute face à Nice, l’avenir d’Habib Beye s’assombrit

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet