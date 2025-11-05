Le Français a évoqué l’avenir du Brésilien ce mercredi. Il l’imagine loin du Real Madrid…

Les journalistes d’El Chiringuito l’annoncent : Vinicius Jr ne sera plus un joueur du Real Madrid la saison prochaine. Le Brésilien, passé complètement au travers hier face à Liverpool, qui était pourtant sa proie favorite en Champions League jusque-là (cinq buts en cinq matches, dont celui en finale 2022), devrait être mis sur le marché selon Radio Marca. Si la Cadena SER pense que le Real Madrid espère toujours blinder le joueur sous contrat jusqu’en 2027, sur beIN Sports, Arsène Wenger a indiqué qu’il le voyait poursuivre sa carrière ailleurs.

« Je ne suis pas convaincu que le futur de Vinicius soit au Real Madrid», a-t-il glissé. Selon El Chiringuito, son avenir se situerait plutôt du côté de la Premier League. A suivre, évidemment…