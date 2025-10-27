Les infos du jour : gros coup dur à l’OL, Beye (Rennes) à quitte ou double à Toulouse, une piste estivale refait surface à l’OM
Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce lundi 27 octobre 2025.
La grosse info : année terminée pour Fofana (OL)
Blessé hier contre Strasbourg, Malick Fofana va se faire opérer de la cheville. Son absence est estimée à 3 mois minimum.
OL : le verdict est tombé pour Fofana, il est terrible !
OL : Textor veut s’offrir un nouveau club de Premier League avec un chèque XXL !
Mais aussi…
Stade Rennais : énorme imbroglio sur l’avenir d’Habib Beye !
Stade Rennais : une stat terrible accable Habib Beye
Stade Rennais : Riolo défend Habib Beye en démontant Seko Fofana et Arnaud Pouille !
OM Mercato : Dani Ceballos en route pour Marseille, le feuilleton de l’été rebondit !
OM : n’a-t-on pas vu l’OM un peu trop beau ?
Serie A : la Juventus remercie Tudor ! (officiel)
RC Lens : Pierre Sage annonce de bonnes nouvelles avant Metz, il glisse une info sur sa compo
RC Lens : et si un véritable match piège attendait les Sang et Or à Metz ?
FC Nantes : un Canari récompensé après le Paris FC, Luis Castro encore privé d’une recrue contre Monaco
ASSE : Horneland fait passer un message aux supporters avant Pau et annonce une mauvaise nouvelle
ASSE : Horneland bientôt lâché par Kilmer Sport ?
ASSE – Pau : Horneland a fait ses choix, deux retours et une bonne nouvelle
Real Madrid, FC Barcelone : Vinicius s’est aussi embrouillé avec Lamine Yamal et Pedri !
Real Madrid : grosse sanction pour Vinicius ?
Real Madrid, FC Barcelone : Lamine Yamal prend cher après le Clasico !