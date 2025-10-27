Les infos du jour : gros coup dur à l’OL, Beye (Rennes) à quitte ou double à Toulouse, une piste estivale refait surface à l’OM

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce lundi 27 octobre 2025.

La grosse info : année terminée pour Fofana (OL)

Blessé hier contre Strasbourg, Malick Fofana va se faire opérer de la cheville. Son absence est estimée à 3 mois minimum.

