OM : Roberto De Zerbi, futur successeur de Pep Guardiola ?

Et si l’entraîneur de l’OM devenait un jour celui de Manchester City ? Selon le média espagnol Fichajes, Roberto De Zerbi figurerait parmi les trois noms étudiés par les dirigeants des Citizens pour prendre la succession de Pep Guardiola à la fin de son cycle. Un signe fort de la reconnaissance internationale dont jouit déjà le technicien italien, seulement quelques mois après son arrivée à Marseille.

De Zerbi dans le viseur de Manchester City

Le site espagnol révèle que Manchester City prépare déjà l’après-Guardiola et qu’une short-list de trois entraîneurs a été établie :

Vincent Kompany (Burnley), l’ancien capitaine emblématique du club ;

(Burnley), l’ancien capitaine emblématique du club ; Andoni Iraola (Bournemouth), adepte d’un jeu intense et vertical ;

(Bournemouth), adepte d’un jeu intense et vertical ; Et Roberto De Zerbi, aujourd’hui sur le banc de l’Olympique de Marseille.

L’Italien, sous contrat jusqu’en 2027 avec l’OM, fait partie de ces entraîneurs “nouvelle génération” qui fascinent par leur philosophie de jeu audacieuse, leur créativité tactique et leur gestion du vestiaire.

Un retour possible en Premier League ?

Avant de rejoindre Marseille, De Zerbi avait marqué les esprits en Angleterre avec Brighton, qu’il avait transformé en équipe séduisante et imprévisible. Son départ avait laissé un vide chez les fans de Premier League, et un retour sur les bancs anglais n’est pas à exclure à moyen terme.

Mais pour l’heure, le coach italien reste concentré sur son projet phocéen, qu’il a déjà façonné à son image.

Højbjerg sous le charme total

S’il y en a un qui ne cache pas son admiration pour De Zerbi, c’est bien son capitaine du moment, Pierre-Émile Højbjerg. L’international danois, qui a côtoyé des géants du banc comme Guardiola, Mourinho ou Conte, place son coach actuel au même niveau que ces légendes :

“J’ai eu la chance d’avoir des entraîneurs comme Guardiola, Mourinho, Conte… et je mets Roberto De Zerbi dans le même panier.

Il a un lien spécial avec le vestiaire, il comprend les comportements, il anticipe tout. C’est un honneur de travailler avec lui.”

Un témoignage fort qui en dit long sur l’influence grandissante du technicien italien à Marseille… et au-delà.

Marseille tremble déjà ?

Si le départ de De Zerbi n’est évidemment pas à l’ordre du jour, cette rumeur suffit à rappeler que l’OM tient là un entraîneur convoité par les plus grands.

Son projet, sa méthode et ses résultats ne passent pas inaperçus surtout dans un club qui joue désormais avec une identité claire et ambitieuse.

Les dirigeants marseillais le savent : garder De Zerbi sur le long terme sera un défi. Mais pour l’instant, le Vélodrome peut savourer la présence d’un coach qui inspire même les plus grands bancs d’Europe.