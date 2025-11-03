Direction l’Angleterre pour l’ancien flop du Barça…

Présenté à son arrivée par Xavi comme le successeur de Busquets, parti rejoindre Lionel Messi à Miami, Oriol Romeu ne s’était pas imposé au Barça malgré une très belle saison 2022-23 avec le Girona.

Direction Southampton pour Oriol Romeu

Prêté au Girona la saison passée, le milieu défensif était sans club depuis son départ du Barça en août. Mais il va reprendre du service. Selon Jijantes, Romeu va s’engager avec Southampton, mal en point en Championship. Une info confirmée par Fabrizio Romano qui indique qu’il va s’engager avec les Saints jusqu’en juin 2027.