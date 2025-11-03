Le Brésilien a des touches en Angleterre, et non des moindres…

Acheté 30 M€, avec 30 M€ supplémentaires sous forme de bonus, Vitor Roque aura été un sacré flop du côté du FC Barcelone. Précédé d’une belle réputation, le Tigrinho n’avait pas réussi à s’imposer, avec seulement 16 matchs disputés et 2 buts à son compteur. Expédié au Betis, en prêt, Vitor Roque avait ensuite rejoint Palmeiras contre 25,5 M€.

Manchester United craque pour Vitor Roque

Et depuis, l’attaquant retrouve le chemin des filets. Auteur de 13 buts et 3 passes décisives depuis le mois de février, il n’est pas étranger au parcours de Palmeiras en Copa Libertadores, avec une finale à venir contre Flamengo fin novembre. La presse brésilienne pousse pour que Carlo Ancelotti le sélectionne, et Mundo Deportivo croit savoir que Tottenham, Chelsea et surtout Manchester United pensent à lui. MU serait même prêt à débourser 50 M€. Un dossier que le Barça suit de près puisqu’il dispose encore de 20% des droits du joueur.