OM : De Zerbi sur le banc de Manchester United ? La rumeur qui affole l’Angleterre !

Le nom de Roberto De Zerbi est en train de secouer la presse anglaise. Selon plusieurs sources, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille serait en pôle position pour reprendre Manchester United en cas de départ de Ruben Amorim.

Manchester United en plein chaos

Les Red Devils traversent une nouvelle zone de turbulences. Les résultats mitigés de Ruben Amorim alimentent déjà les doutes et les dirigeants mancuniens envisagent plusieurs options pour redresser la barre. Et en première ligne : Roberto De Zerbi, qui impressionne depuis son arrivée à l’OM.

De Zerbi, déjà courtisé par le passé

Ce n’est pas la première fois que Manchester United tente d’attirer le technicien italien. L’ancien coach de Brighton avait déjà décliné des approches venues d’Old Trafford, préférant s’engager dans un projet de trois ans avec l’Olympique de Marseille. Un choix payant jusqu’ici, tant son empreinte sur le jeu marseillais est visible.

L’OM peut-il trembler ?

Si l’intérêt est réel, De Zerbi ne devrait pas donner suite dans l’immédiat. L’Italien est pleinement investi dans son projet phocéen, mais la situation chaotique de Manchester United laisse planer l’ombre d’une nouvelle valse des entraîneurs. Si les résultats de Ruben Amorim ne s’améliorent pas, les dirigeants mancuniens pourraient revenir à la charge… et alors, tout deviendrait possible.

👉 OM, Manchester United, De Zerbi… le dossier pourrait bien animer les prochaines semaines sur le marché des entraîneurs.