Le RC Lens humilié par Arsenal et éliminé de la C1, le Real Madrid domine Naples

Le RC Lens est officiellement éliminé de la Champions League après sa déroute à l'Emirates Stadium (0-6). Les Sang et Or sont tombés sur un adversaire à la réussite maximale, qui a mené 4-0 après 27 minutes et 5-0 à la pause. Troisièmes de leur groupe, ils joueront une finale pour l'Europa League face à Séville dans quinze jours. S'ils ne perdent pas, ils seront reversés en C3. Ce soir, les Andalous ont mené 2-0 face au PSV de Peter Bosz avant de perdre à la dernière minute...

Au Bernabeu, le Real Madrid a remporté un cinquième succès en autant de matches face au Napoli (4-2). Les inévitables Rodrygo et Bellingham ont marqué pour les Merengue, de même que le jeune Nico Paz et Joselu en fin de match. Grâce à ce succès, le Real est assuré de terminer en tête de son groupe.

Groupe A :

Galatasaray 3-3 Manchester United

Bayern Munich 0-0 FC Copenhague

Groupe B :

FC Séville 2-3 PSV Eindhoven

Arsenal 6-0 RC Lens

Groupe C :

Real Madrid 4-2 SSC Napoli

Sporting Braga 1-1 Union Berlin

Groupe D :

Benfica Lisbonne 3-3 Inter Milan

Real Sociedad 0-0 Red Bull Salzbourg

