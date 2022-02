Manchester United - Mercato : divorce consommé avec Cristiano Ronaldo, le PSG sur le coup ?

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

En mettant fin à sa disette la semaine dernière contre Brighton, Cristiano Ronaldo avait publié un message pour couper court à toutes les rumeurs circulant sur son avenir à Manchester United. Problème : celles-ci ne se sont absolument pas apaisées depuis son annonce.

Ce dimanche, la presse britannique annonce même le divorce total entre les deux parties ! « United veut tout arrêter », titre le Daily Express dans son édition du jour. Le tabloïd confirme que CR7 serait prêt à quitter les Red Devils cet été s'ils ne parviennent pas à se qualifier pour la Ligue des champions... et cette option ne déplairait pas à la direction du club anglais.

Le son de cloche est identique du côté du Daily Mirror, qui ajoute que le club mancunien reconnaît de plus en plus son erreur de faire revenir le buteur de 37 ans après 11 ans passés au Real Madrid et à la Juventus Turin. Enfin, United chercherait à récupérer un peu d'argent si Cristiano Ronaldo demandait à partir... tout comme la Vieille Dame l’été dernier. Cette semaine, la presse britannique rappelait que le PSG restait intéressé par le profil du Portugais.

Cristiano Ronaldo et Manchester United, ça sent la fin https://t.co/8j9Jp2XEmi — Foot Mercato (@footmercato) February 20, 2022