Manchester United, OM - Mercato : accord annoncé... et aussitôt démenti entre Ronaldo et un club turc !

Zapping But! Football Club L’Instant Mercato : Nice, le PSG, David, Ekitike… ça bouge sur le marché des attaquants

Les supporters de l'OM en ont rêvé tout l'été sans trop y croire, ceux du Sporting Portugal aussi. Mais au final, Cristiano Ronaldo est toujours à Manchester United. Le Portugais était pourtant prêt à signer dans n'importe quel club ayant un minimum d'ambition en Champions League. Mais aucun ne lui a ouvert ses portes et il va donc ronger son frein chez les Red Devils, où Erik ten Hag ne le voit pas comme titulaire, jusqu'en janvier au moins.

Mais cela n'empêche pas son nom d'être associé à plusieurs clubs, notamment les turcs, où le marché ferme ses portes le 8 septembre. Hier, la presse sportive stambouliote annonçait même un accord entre CR7 et Fenerbahçe qu'entraîne son compatriote Jorge Jesus. Une information aussitôt démentie par le manager des Canaris Selahattin Baki : "C'est le plus gros mensonge que j'ai entendu dernièrement". Pas sûr de toute façon que le challenge Fenerbahçe, auteur d'un début de saison moyen (7e en championnat après 4 journées) et seulement qualifié pour l'Europa League, intéresse le quintuple Ballon d'Or...