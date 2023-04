Al-Nassr, PSG : frustré comme jamais, Ronaldo peut compter sur un proche de Messi

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

S'il pensait pouvoir conquérir l'Arabie Saoudite facilement, Cristiano Ronaldo va devoir se faire une raison ! A moins d'un miracle, il terminera sa première moitié de saison avec al-Nassr sans trophée puisque son équipe est distancée en championnat et qu'elle vient de se faire éliminer de la Coupe par Al-Wehda (0-1). Auteur du but de la victoire, le Français Jean-David Beauguel, grand fan de CR7, a expliqué à L'Equipe avoir été déçu par cette rencontre : "Il m'a serré la main sans vraiment me regarder, d'un air très méprisant. Je comprends qu'il ait été déçu après la défaite, qu'il est un grand compétiteur mais son attitude m'a surpris. Même sur le terrain, il était agacé, il criait sur ses coéquipiers". Comme quoi, Rudi Garcia n'était peut-être pas à l'origine des mauvais résultats d'al-Nassr...

"Il y a toujours eu une bonne relation entre nous"

Pour le réconfort, Ronaldo devra se tourner vers l'Italie, où Paulo Dybala, protégé de Lionel Messi, a dit tout le bien qu'il pensait du Portugais, avec qui il a joué trois ans à la Juventus : « Ce furent trois bonnes années avec Cristiano Ronaldo, l’équipe était très forte et il nous a apporté quelque chose en plus, a expliqué l'Argentin à DAZN. En Argentine, la rivalité entre Messi et Cristiano se fait profondément sentir. Évidemment, enfant, j’ai toujours été du côté de Messi. Une fois, nous allions jouer un match, j’étais à l’arrière de l’avion et il (CR7) était assis à l’avant. A un moment du vol, il m’a abordé pour me parler de foot et plein d’autres choses, on a parlé de notre vie en général et à un moment je lui ai dit : "Je te détestais pratiquement quand j’étais enfant". On en a rigolé. Il y a toujours eu une bonne relation entre nous ». Preuve que quand il gagne, le quintuple Ballon d'Or sait être moins hautain !

