Bruna Biancardi, la compagne de Neymar, a obtenu la même faveur que Georgina Rodriguez

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

Au moment de ficeler son contrat à Al Hilal en Arabie Saoudite, Neymar Jr a vraiment pensé à tout... et surtout à sa compagne Bruna Biancardi, laquel atteint un enfant dans les prochains mois. En effet, comme le rapporte Globo, l'ancien joueur du PSG a obtenu le même avantage que Cristiano Ronaldo vis-à-vis de la loi saoudienne.

Neymar et Bruna Biancardi autorisés à vivre ensemble en Arabie Saoudite

Alors qu'il est interdit pour un homme et une femme non mariés de vivre dans la même maison, l'Arabie Saoudite fera exception pour Neymar Jr et Bruna Biancardi comme elle l'a fait pour CR7 et Georgina Rodriguez.

Désireux d'ouvrir son pays sur le monde, le prince héritier Mohammed ben Salmane accepte de transiger sur la charia pour ses stars du foot. Alors que c'est rigoureusement interdit dans ce pays musulman, Cristiano Ronaldo s'est même permis de faire un signe de croix sur le terrain sans risquer la prison. On appelle ça le progrès...

Podcast Men's Up Life