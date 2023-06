Mercato : Un nouveau coéquipier de luxe pour Cristiano Ronaldo ?

L’Arabie Saoudite continue d’attirer des stars du football européen. Les clubs de Saoudi Pro League poursuivent leur quête, après Hakim Ziyech, le club d’Al-Nassr continue de cibler des top joueurs.

Al-Ittihad vient de recruter N’Golo Kanté, Al-Nassr vise désormais Marcelo Brozovic, selon l'insider Fabrizio Romano. Le Croate a l’occasion de toucher le jackpot aux côtés de Ronaldo et Ziyech. Il toucherait 20 M€ par saison... Se laissera-t-il séduire?

Al Nassr are now pushing to get Marcelo Brozović deal done. No full agreement yet on fimal terms of the deal, still some details to be discussed — negotiation is ongoing. 🟡🔵🇸🇦 #AlNassr



Talks will continue as Brozović is open to joining Al Nassr. pic.twitter.com/sGhonlz1uX