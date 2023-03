FC Barcelone - Real Madrid : Ancelotti se plaint de l’arbitrage, Xavi le reprend de volée !

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Le FC Barcelone a tué la Liga, hier, en remportant une troisième victoire d’affilée contre le Real Madrid (2-1). Dans le temps additionnel, Franck Kessié a permis aux Blaugrana de mettre l’ennemi à 12 points au classement. Quelques minutes avant le but de Kessié, Marco Asensio pensait avoir redonné l’avantage au Real Madrid mais le VAR annulait son but pour une poignée de centimètres en trop.

« Nous rentrons à Madrid avec des doutes sur le hors-jeu, a pesté Carlo Ancelotti. Lors de la Coupe du monde des clubs, avec le semi-automatique, tout semblait plus clair. Aujourd’hui, je reste dans le doute. Nous devons l’accepter mais il me reste le doute. Il n’y a sûrement rien. Nous avons le droit d’avoir ce doute. » La réponse de Xavi n’a pas traîné.

« Je ne comprends pas les doutes d’Ancelotti parce que le VAR est un outil scientifique, a-t-il déploré. Le hors-jeu est donc clair. De plus, le résultat est mérité, nous avons été largement supérieurs au Real Madrid. C’est une victoire qui nous donne beaucoup de confiance. Il ne faut pas oublier d’où on vient. L’année dernière, nous avions 15 points de retard sur eux et, là, nous en comptons 12 d’avance. Je crois que c’est le moment de valoriser les choses. »