Le Real Madrid a déjà gagné 400 M€, une photo de Lewandowski (FC Barcelone) en vacances fait scandale !

AS : « Sur une lancée »

Si le Tour de France et la victoire du basque Ion Izagirre fait les gros titres, le quotidien madrilène parle quand même du Real Madrid et du Barça sur sa couverture. Le média appuie sur la valeur en hausse de l'effectif merengue avec la politique menée par Florentino Perez. « L'équipe actuelle vaut 400 M€ de plus qu'elle a coûté ». Il est aussi question de la présentation Iñigo Martinez en Catalogne, qui pense signer dans « le meilleur club du monde ».

Marca : « Déchaîné »

Du vélo aussi pour Marca mais un peu de football aussi avec l'affaire Vinicius Jr et le fait que le jeune Brésilien a témoigné pour les insultes racistes dont il a été victime il y a quelques semaines à Valence.

SPORT : « Je viens pour gagner »

En Catalogne, l'exploit d'Izagirre sur le Tour de France est éclipsé par la présentation d'Iñigo Martinez au Barça qui évoque son ambition. Il est aussi question du Mercato des Blaugranas avec la Juventus qui envoie des bons signaux pour le possible départ de Franck Kessié. Sport se veut optimiste pour la venue d'Oriol Romeu (Girone) et évoque des tensions pour le départ de Clément Lenglet à Tottenham. Il est aussi question de la défaite de la « Rojita » U19 hier contre l'Italie à l'Euro (2-3).

Mundo Deportivo : « Je viens pour travailler comme jamais »

La présentation d'Iñigo Martinez au FC Barcelone et ses déclarations font aussi la Une de « MD ». Le quotidien publie également une photo de Robert Lewandowski faisant du scouter des mers dans les eaux de Capri pendant ses vacances. Des images volées qui suscitent la polémique vu que le Polonais pratique une activité qui est quand même « à risques ».

Mundo Deportivo : « Je viens pour travailler comme jamais »

La présentation d'Iñigo Martinez au FC Barcelone et ses déclarations font aussi la Une de « MD ». Le quotidien publie également une photo de Robert Lewandowski faisant du scouter des mers dans les eaux de Capri pendant ses vacances. Des images volées qui suscitent la polémique vu que le Polonais pratique une activité qui est quand même « à risques ».

Mundo Deportivo : « Je viens pour travailler comme jamais »

La présentation d'Iñigo Martinez au FC Barcelone et ses déclarations font aussi la Une de « MD ». Le quotidien publie également une photo de Robert Lewandowski faisant du scouter des mers dans les eaux de Capri pendant ses vacances. Des images volées qui suscitent la polémique vu que le Polonais pratique une activité qui est quand même « à risques ».

Mundo Deportivo : « Je viens pour travailler comme jamais »

La présentation d'Iñigo Martinez au FC Barcelone et ses déclarations font aussi la Une de « MD ». Le quotidien publie également une photo de Robert Lewandowski faisant du scouter des mers dans les eaux de Capri pendant ses vacances. Des images volées qui suscitent la polémique vu que le Polonais pratique une activité qui est quand même « à risques ».

