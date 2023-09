PSG, Real Madrid - Mercato : Sergio Ramos sort les excuses

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

Libre de s'engager dans le club qu'il souhaite depuis le 1er juillet dernier, Sergio Ramos a enfin choisi sa nouvelle écurie. Le défenseur central espagnol a décidé de faire son retour au FC Séville, 18 ans après avoir quitté le club andalou.

Sergio Ramos présente ses excuses aux supporters sévillans

L'ancien capitaine du Real Madrid, qui a livré ses premiers mots après son retour à Séville, a tenu à présenter ses excuses auprès des supporters sévillans. "Aujourd’hui est un jour très spécial. Je rentre enfin chez moi, j’ai hâte de ressentir le maillot de Séville et mettre ce bouclier. Cela fait 18 ans que je suis parti, je pense que j’ai fait des erreurs et je veux profiter de cette occasion pour m’excuser et demander pardon à tout Sévillan qui s’est senti offensé par des choses et des gestes que j'aurais pu faire à l’époque. Nous sommes tous dans le même bateau, nous sommes tous de la même famille et nous avons trop de monde dehors pour nous combattre."

