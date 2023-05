Real Madrid, FC Barcelone : le scandale Vinicius rebondit encore, Messi va rapporter gros au Barça

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

AS : « Pur Madrid » Si Marca a choisi de célébrer le 11e titre du Real Madrid en Euroligue de basket, le scandale Vinicius Junior à Valence occupe une partie de sa double Une du jour. La Liga a déclaré qu’elle avait « réclamé toutes les images pour ouvrir une enquête sur les possibles insultes racistes, dans et en dehors du stade », rappelant aussi qu’elle avait déjà déposé neuf plaintes sur les deux dernières saisons concernant ce type d'incidents envers le Brésilien. AS : « Une 11e pour l’éternité » Le sacre du Real Madrid devant l’Olympiakos en finale de l’Euroligue (79-78) déchaîne aussi les passions du côté d’As, loin de passer la polémique Vinicius Junior sous silence. Le maintien du Valence FC acquis hier à Mestalla contre les Merengue (1-0) passe ainsi au second plan.

Presse catalane

SPORT : « Impact Messi »

Selon Sport, le FC Barcelone a réalisé un rapport économique pour connaître l'impact du retour de Lionel Messi. Avec la star du PSG dans ses rangs, il y aurait 230 millions par an de chiffre d’affaires en plus, avec 150 millions d'euros de sponsors et 80 millions d'euros de ticketing supplémentaires. La folie !

MUNDO DEPORTIVO : « Messi, opération retour »

Si le feuilleton Vinicius occupe le haut de page de Mundo Deportivo, le journal catalan se focalise aussi sur le possible retour de Messi au Barça. La semaine sera décisive pour savoir si oui ou non la Liga donne son feu vert à l’opération. Tic-tac, tic-tac...

☕🗞️ ¡Buenos días! Estas son las portadas en la prensa deportiva. pic.twitter.com/cQK8XvDqn9 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 22, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Au menu de la revue de presse espagnole en date du lundi 22 mai 2023 : le nouveau scandale raciste lié à Vinicius Junior au Real Madrid après la défaite à Valence (0-1) et l’impact de l’arrivée de Lionel Messi au FC Barcelone.

Bastien Aubert

Rédacteur