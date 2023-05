Real Madrid, FC Barcelone - Mercato : Ancelotti officialise une recrue, Laporta ne lâche pas Messi

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

MARCA : « But de Vinicius »

Le soutien total affiché par le Real Madrid à Vinicius Junior lors de la victoire d’hier contre le Rayo Vallecano a créé une onde de choc au stade Bernabeu (2-1). De son côté, Carlo Ancelotti a annoncé la signature de Fran Garcia. Vendu en 2021 pour 2 M€, le latéral gauche de 23 ans avait une clause de rachat de 5 M€, qui va payée par les Merengue. « Fran Garcia sera avec nous la saison prochaine. C’est un profil de joueur avec beaucoup d’énergie et qui correspond à ce que nous voulons », a-t-il affirmé en conférence de presse.

AS : « Ils l’aiment et en ont besoin »

L’hommage rendu par le stade Bernabeu à Vinicius Junior a fait le plus grand bien au moral de ce dernier, affecté par la polémique raciste et une gêne au genou depuis trois jours. « S’il n’avait pas eu cette petite gêne, il aurait joué, a précisé Ancelotti. On va voir comment il se sent et s’il peut s’entraîner demain (aujourd’hui) ou vendredi, pour pouvoir le faire jouer samedi (sur le terrain du Séville FC). »