Bordeaux condamné à la L2, Terrier et Ekitike visés par des cadors européens, un ex de l'OL dans le viseur de Montpellier

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Bordeaux, un pied et demi en Ligue 2

Les Girondins de Bordeaux ont encore perdu, contre l’OGC Nice (1-0), à domicile. Une défaite qui rapproche encore plus les hommes de David Guion de la Ligue 2. Avant-derniers de Ligue 1, les Bordelais affichent un niveau de jeu insuffisant pour espérer s’en sortir. Alors que le maintien est, mathématiquement, encore possible, le club scapulaire semble déjà condamné à la Ligue 2.

En effet, les Girondins ne comptent que 27 points en 35 journées. Aucune équipe, ayant affiché ce total ou moins à ce stade de la compétition, n’est parvenue à se maintenir dans l’élite à l’issue de la saison. Une relégation semble inévitable pour les Bordelais qui disputeront un match ultra décisif contre Lorient le 14 mai prochain.

Les @girondins ne comptent que 27 points après 35 matchs de @Ligue1UberEats cette saison. Les équipes ayant affiché ce total ou moins à ce stade de la compétition ont toutes été reléguées en fin de saison. @PSSportsFR #FCGBOGCN — Stats Foot (@Statsdufoot) May 1, 2022

OGC Nice : Ratcliffe fait douter le favori pour Chelsea

Arrivé en dernière minute avec une offre de 4 milliards de livres, Jim Ratcliffe, le boss d'Ineos et grand argentier de l'OGC Nice, peut-il coiffer l'américain Todd Boehly au poteau dans le rachat de Chelsea ? Selon l'Evening Standard, c'est tout à fait possible ! Le patron des Dodger's se sentirait aujourd'hui sous pression et craindrait que Ratcliffe augmente un peu son offre en faisant exploser le processus de vente qui était bien enclenché.

Stade Rennais : Terrier visé par un cador de Série A

Deuxième meilleur buteur de Ligue 1 (21 buts) derrière Kylian Mbappé, Martin Terrier (25 ans) commence à attirer l'oeil de grands clubs étrangers. Sous contrat jusqu'en juin 2025 au Stade Rennais, l'ancien Lyonnais serait dans le radar de Naples, déjà en quête d'un remplaçant à l'ancien lillois Victor Osimhen (Arsenal, Newcastle, Manchester United).

Reims : Ekitike vers le Bayern Munich ?

Cible de Newcastle ou encore du Borussia Dortmund, Hugo Ekitike (Stade de Reims) pourrait prendre une destination encore plus surprenante. En effet, selon le site 90Football, l'attaquant de 19 ans est dans le radar du … Bayern Munich. Les Bavarois sont aujourd'hui les mieux placés pour récupérer l'ancien joueur de Velje.

🔴⚪️ Info Mercato



Hugo Ekikité ➡️ Avantage Bayern Munich !



👉🏻 Toutes les infos dans la rubrique #transfert de l’application @90footballFr



🔴 Pour télécharger gratuitement 🔴

-App Store : https://t.co/zv2kReYAbu

-Google Play : https://t.co/viB8LiKzrJ pic.twitter.com/QlFg5I9TTg — Reims VDT (@reimsvdt) May 3, 2022

MHSC : Kalulu et Belhanda dans le viseur pour cet été ?

Spécialiste du MHSC pour France Bleu Hérault, Bertrand Queneutte a balancé de nouveaux noms pour le Mercato d'été de Montpellier. Outre Clément Michelin (AEK Athènes) et Faitout Maouassa (Club Bruges), le club héraultais s'intéresse de près au latéral droit de l'AC Ajaccio Gédéon Kalulu. Le joueur formé à l'OL présente l'avantage d'être en fin de contrat et donc gratuit. Autre piste évoquée : celle d'un retour de Younès Belhanda (Adana Demirspor) en cas de départ de Rémy Cabella et/ou Téji Savanier.

Ligue 1 : un ailier d'Estoril plait en France

Auteur d'une saison honnête en D1 portugaise (26 apparitions, 2 buts, 3 passes décisives), l'ailier brésilien Arthur Gomes (23 ans) pourrait rejoindre la France la saison prochaine. Selon Foot Mercato, plusieurs clubs plus huppés de Liga Bwin ainsi que des écuries de Ligue 1 ont des vues sur l'ancien joueur de Santos, sous contrat jusqu'en juin 2024 avec son club. Le nom des clubs concernés n'est pas précisé.

Le Melting-clubs du 4 mai Si « But ! Football Club » traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – de la Ligue 1.

La rédaction

Rédacteur