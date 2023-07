ASSE, Girondins - Mercato : un cador proposé aux Verts tout proche de Bordeaux

Zapping But! Football Club Bordeaux : les transferts les plus chers de l'histoire

Alors que l'AS Saint-Étienne aurait refusé Gaëtan Weissbeck en début de mercato estival, le milieu offensif du FC Sochaux-Montbélliard serait sur le point de rejoindre les Girondins de Bordeaux.

Accord trouvé entre Sochaux et Bordeaux pour Weissbeck !

En effet, le FCSM et le club au scapulaire auraient trouvé un accord pour le prêt avec option d'achat du joueur formé au RC Strasbourg, si l'on en croit les informations du compte Twitter Girondinfos. Une information confirmée par le journaliste de France Bleu Gironde, Clement Carpentier, qui précise qu'il s'agirait d'un prêt gratuit et que l'option d'achat s'élèverait à 1,4 millions d'euros. Cette option s'activerait automatiquement si les Girondins montent en Ligue 1 cette saison. Sinon, c'est les dirigeants bordelais qui devraient avoir la main pour décider de la lever ou non.

⚽️Pour Gaëtan Weissbeck, c'est bien comme prévu un prêt (gratuit) avec une option d'achat de 1,4 millions d'euros. L'option sera automatique si les @girondins montent en Ligue 1 cette saison sinon le club aura la main pour décider de la lever ou pas. #Bordeaux #Girondins #FCGB https://t.co/yFwJmdUtkz — Clement Carpentier (@clementcarpet) July 3, 2023

Podcast Men's Up Life