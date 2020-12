Girondins - Mercato : la défaite contre l’ASSE passe mal, Ben Arfa met son avenir en suspens !

Les Girondins de Bordeaux n’ont pas confirmé. Alors qu’ils semblaient enfin relancés vers les sommets après avoir pris des points à Rennes (1-0) et à Paris (2-2), les hommes de Jean-Louis Gasset sont retombés dans leurs travers en enchaînant deux défaites contre le LOSC et mercredi face à l’ASSE sur le même score (1-2).

« Eux avaient joué vendredi, nous dimanche »

Paul Baysse a du mal à avaler la pilule. « On est très, très déçu. En montrant autre chose, nous aurions pu les mettre en difficulté. En première mi-temps, on a perdu des ballons et ça leur a donné des situations de contre. En deuxième, c’est parti un peu dans tous les sens, on n’était peut-être pas assez bien organisé, a-t-il pesté dans Sud Ouest. On doit faire mieux dans l’utilisation du ballon, la maîtrise collective. Il y a eu pas mal de déchet technique et on doit s’améliorer là-dessus. Eux avaient joué vendredi, nous dimanche. Dans les jambes, ce n’est pas pareil avec deux jours en moins de récupération. Mais on ne peut pas se cacher derrière ça. »

Ben Arfa veut des garanties au Mercato

Si la défaite face aux Verts reste donc en travers de la gorge du côté de Bordeaux, la crise n’est jamais loin et pourrait un peu plus s’épaissir au mercato. Selon L’Équipe, Gasset n’est pas le seul à espérer quelque chose du marché hivernal : Hatem Ben Arfa (33 ans) aussi sera attentif aux signaux envoyés par la direction des Girondins en terme d’ambition. « Cela pourrait peser dans son choix d’activer ou non sa deuxième année en option », affirme Emery Taisne. L’heure de se poser des questions est donc peut-être déjà bientôt arrivée au FCGB.