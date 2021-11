Girondins - Mercato : un ancien flop met le feu en Turquie

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

A 28 ans, Andreas Cornelius n'a pas laissé un souvenir impérissable aux supporters des Girondins. Le grand attaquant danois n'avait pas été très prolifique lors de son passage à Bordeaux (3 buts en 29 matches).

Cornelius a offert la victoire à Trabzonspor dans le choc au sommet du championnat turc

Mais cette saison, le Danois, relégué en Série B italienne avec Parme la saison passée, est plus à son affaire. Auteur de 4 buts en 11 matches avec Trabzonspor, il a offert ce week-end la victoire à son équipe sur le terrain de Besiktas (2-1). Entré en jeu quelques instants plus tôt, Cornelius a marqué dans le temps additionnel. Un but qui permet à Trabzonspor, leader du championnat turc, de compter 7 points d'avance sur son dauphin, Hatayspor.