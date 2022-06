OM, FC Nantes - Mercato : bonne nouvelle dans le dossier Hwang (Girondins)

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

"Si j’ai une bonne équipe qui se manifeste, je veux partir le plus tôt possible. Personne ne sait ce que l’avenir nous réserve. Tout d’abord, j’essaierai de faire de mon mieux lors des 4 matches actuels avec la sélection, puis s’il y a une bonne équipe qui se manifeste, j’aimerais être transféré dès que possible afin d’avoir le temps de m’adapter à cette nouvelle équipe." Voilà ce que l'attaquant des Girondins de Bordeaux, Hwang Ui-jo, à déclarer en conférence de presse il y a deux semaines au sujet de son avenir.

"Plus le mercato avance, plus son prix décote"

Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le club girondin, le Sud-Coréen est notamment courtisé par l'Olympique de Marseille et le FC Nantes. Et selon les dires de l'insider, Emmanuel Merceron, sur son compte Twitter, plus le mercato estival avancera, plus le prix de Hwang Ui-jo décotera. Les courtisans de ce dernier ne vont pas donc pas se presser pour le recruter et préféreront jouer la montre.

plus le mercato avance, plus son prix décote. — Emmanuel Merceron 🇫🇷🚴🏻‍♂️⚽️ (@ManuMerceron) June 9, 2022

