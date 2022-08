ASSE - INFO BUT! Mercato : les Verts à fond sur un attaquant inconnu, c’est imminent pour Abi

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris tente Lewandowski, mais...

Loïc Perrin était présent en conférence de presse pour la présentation de Benjamin Bouchouari. Le directeur sportif de l’ASSE a fait savoir que les Verts n’avaient pas fini leur recrutement estival. Notamment dans le domaine offensif. « Il y aura sûrement d'autres arrivées. On travaille sur plusieurs dossiers en fonction des départs qu'on va avoir. On sait que ça va s'accélérer d'ici fin août. On a des priorités, notamment en attaque », a-t-il affirmé haut et fort devant les médias.

Selon nos informations, l’ASSE a accéléré ces derniers jours sur la piste d’un attaquant dont le nom reste inconnu à ce jour. Le nom du joueur en question ne serait pas celui dont l’identité a déjà fuité dans les médias depuis le début du mercato estival.