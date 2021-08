Juventus, PSG - Mercato : l'avenir de Cristiano Ronaldo éclaircit par Lionel Messi

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : son bilan contre les clubs portugais en Ligue des Champions

Le titre de l'article de Tuttosport ce samedi ne laisse plus de place au doute : "Juve et Ronaldo plus proches : l'ultime obstacle avec Messi au PSG". Même si le média turinois était convaincu depuis le début de l'été que le champion portugais allait accomplir sa dernière année de contrat à la Juventus Turin, et peut-être même prolonger d'une saison afin qu'il ne parte pas gratuitement en juin prochain, la très probable signature de l'Argentin dans la capitale français a fait se lever les derniers doutes.

En effet, seul le PSG semblait en mesure de s'offrir les services du quintuple Ballon d'Or. Le Real Madrid n'en a que pour Kylian Mbappé et Manchester City n'est pas intéressé. Tous les autres gros clubs ont soit une pointe intouchable (le Bayern avec Lewandowski, par exemple), soit n'ont pas les moyens de lui offrir un salaire de 30 M€ annuels. C'était donc Paris ou la Juve. Et Paris va prendre Messi. Alors, ce sera la Juve !