Le PSG fait encore la nique à l’OM, l’ASSE et le RC Lens !

Déjà facile vainqueur de tous les trophées nationaux, le PSG s’est aussi octroyé le très symbolique plus beau tifo de la saison.

Rien n’arrête le PSG en cette saison 2024-25 ! Bien aidé par les milliards du Qatar, le club de la capitale a enlevé tous les trophées nationaux, une habitude depuis dix ans, ainsi que sa première Champions League. Et ce soir, il tentera de franchir le tour de poules du Mondial des Clubs face aux Seattle Sounders. Sur le terrain, rien n’arrête la machine mise en place par Luis Enrique, qui avance au triple galop depuis le mois de janvier. Mais dans les tribunes, c’est aussi très fort ! Les supporters parisiens ont impressionné les observateurs pour l’ambiance mise à l’Allianz Arena de Munich le 31 mai. Et ils viennent de décrocher un trophée symbolique mis en jeu par la LFP.

Le plus beau tifo de la saison est parisien

Ce trophée, c’est celui du plus tifo de la saison. Ce n’est pas un jury qui a voté mais les supporters via le compte de la Ligue. Cette dernière avait fait une première sélection, dans laquelle on retrouvait le tifo au Parc des Princes pour le Clasico, celui des Stéphanois à Geoffroy-Guichard pour le derby ou encore celui des Marseillais avec la Bonne Mère au Vélodrome pour la réception des Verts. C’est celui réalisé par les ultras du PSG qui a décroché la palme, devant celui de l’ASSE et celui de l’OM. Le RC Lens et le Stade Rennais terminent au pied du podium.

Le tifo vainqueur représentait un champ de bataille avec des guerriers en armure aux couleurs bleu et blanc, vaincus par d’autres portant les couleurs du PSG. Le tout surmonté du slogan « Ici c’est Paris ». Ce Clasico aura donc été le théâtre de ce qu’il y a de plus beau et de plus laid dans notre championnat puisqu’à ce tifo récompensé ont succédé des banderoles et des chants très injurieux à l’égard d’Adrien Rabiot…