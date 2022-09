Ajaccio veut un Rennais en joker, Der Zakarian déplore trois absents pour le PSG, Bernardoni déclassé à Angers

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Stade Rennais : Ajaccio veut Abline en prêt !

Dans les colonnes de Corse-Matin, le coordinateur sportif de l'AC Ajaccio, Johan Cavalli, a annoncé que le club ajaccien tentait d'attirer en prêt l'attaquant du Stade Rennais, Matthis Abline. "Une dernière recrue ? C'est un attaquant qui arrivera certainement en prêt. Matthis Abline ? Il est effectivement dans les noms qui circulent. Ça fait deux mois et demi que je travaille dessus. Ça a été ma priorité, elle n'a pas été faisable mais on ne sait jamais, il y a eu des arrivées à Rennes... Même s'il a malgré tout du temps de jeu donc ça peut être compliqué. Il fait en tout cas partie des deux, trois pistes qui pourraient aboutir"

Découvrez l'interview de Johan #Cavalli coordinateur sportif du club dans le @Corse_Matin du jour 👇 pic.twitter.com/p5OuGZAlAr — AC Ajaccio (@ACAjaccio) September 8, 2022

OGC Nice : le président de Cologne réagit après les incidents

Le président de Cologne, Werner Wolf, est sorti du silence après les graves incidents ayant émaillés le match entre l'OGC Nice et son club (1-1) en Ligue Europa Conférence. "Nous condamnons avec la plus grande fermeté les actes odieux qui se sont produits de part et d'autre avant le match d'hier à Nice. Ces incidents sont d'autant plus regrettables qu'ils ont fait perdre de son impact et de sa valeur à une formidable fête de supporters organisée par 8000 fans de Cologne. Nous mettrons donc toutes nos forces dans l'élucidation de ces incidents et agirons avec toute la rigueur nécessaire contre les auteurs de violence. C'est ce que nous devons à nos milliers de supporters pacifiques et au football."

(1/3) Statement von #effzeh-Präsident Werner Wolf zu den Ausschreitungen im Stadion vor dem Spiel: „Wir verurteilen die abscheulichen Geschehnisse, die sich im Vorfeld des gestrigen Spiels in Nizza auf beiden Seiten ereignet haben, auf das Schärfste. — 1. FC Köln (@fckoeln) September 8, 2022

Brest : Del Castillo, Mounié et Le Douaron absents face au PSG

Présent ce jeudi en conférence de presse à deux jours du déplacement sur la pelouse du Paris Saint-Germain, comptant pour la septième journée de Ligue 1, l'entraîneur du Stade Brestois, Michel Der Zakarian, a annoncé les forfaits de Romain Del Castillo, Steve Mounié et Jérémy Le Douaron. Noah Fadiga fait lui son retour.

💬 𝗠𝗶𝗰𝗵𝗲𝗹 𝗗𝗲𝗿 𝗭𝗮𝗸𝗮𝗿𝗶𝗮𝗻: "À nous de faire un gros match."



📲 Le coach brestois s'est exprimé avant le déplacement à Paris. Découvrez la conférence de presse 👉 https://t.co/UHnNfgjiFp#TeamPirates 🏴‍☠️ pic.twitter.com/6MZpWIne22 — Stade Brestois 29 (@SB29) September 8, 2022

Angers : Bernardoni relégué sur le banc contre Montpellier ?

Selon les informations du journal L'Equipe, Paul Bernardoni, de retour cet été à Angers après être parti six mois en prêt à l'AS Saint-Etienne, devrait être relégué sur le banc lors de la réception ce dimanche de Montpellier. C'est Yahia Fofana, arrivé libre cet été au SCO en provenance du Havre, qui devrait être titularisé.