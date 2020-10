ASSE, FC Nantes, OM, OL, PSG, Stade Rennais : soutenu en Chine, Mediapro maintient son projet !

Jaume Roures était attendu au tournant. C’est en effet en fin de matinée que la figure médiatique de Mediapro a tenu une conférence de presse pour clarifier sa position vis-à-vis des droits TV que son groupe doit verser à la Ligue 1 et à la Ligue 2. Arrivé en retard au Pavillon Dauphine de Paris, il a tenu un discours d’abord rassurant. « Nous maintenons notre projet, a-t-il déclaré d’emblée. Nous avons gagné un appel d'offres il y a deux ans. Il n'était pas surpayé, en comparaison avec les autres ligues européennes. Pour 80% de la Ligue 1 et 780 millions, c'était un prix correct. Les associés chinois sont entrés par la suite dans notre capital. Notre projet était pour quatre ans. Nous le maintenons. On savait qu'il ne serait pas rentable dès la première année. On savait qu'on aurait pas des millions d'abonnés dès le premier jour. On se tient à ce projet. »

600 000 abonnés à Téléfoot ! Jaume Roures a avancé le chiffre de 600 000 abonnés aux chaînes Téléfoot. L'été dernier il avait estimé à 3,5 millions d'abonnés le point d'équilibre de la chaîne. « Jamais nous n'avons dit qu'il nous fallait 3 millions ou 3,5 millions d'abonnés dès la première saison, rectifie-t-il. Je suis venu pour dire que Téléfoot va continuer. Comme nous l'étions hier (mardi) avec la Champions. Nous le serons encore ce soir et jeudi en Ligue Europa. »

Roures promet une issue heureuse

Par la suite, Roures a commencé à dérouler le nombre des difficultés rencontrées depuis le début de la saison. Et elles sont nombreuses. « Personne ne pouvait prévoir les effets socio-économiques du Covid. Tout le bruit fait ne bénéficie pas à la Ligue ni à nous, a-t-il soufflé. Cela nous met davantage en difficulté les uns et les autres. Pour avoir des abonnés, c'est pire. Nous avons confiance dans la procédure de conciliation. Pendant les plusieurs semaines que cela va prendre, nous avons le temps de trouver des solutions raisonnables. Le processus de discussions avec la LFP, trouvé grâce au conciliateur, va durer plusieurs semaines. Je ne vois pas pourquoi on ne trouverait pas des solutions. La seule chose que nous demandons c'est de nous adapter à la situation pour cette saison. Je ne peux pas croire qu'on ne va pas s'en sortir. »

Pour trouver un moyen plus rapide et moins coûteux de s’en sortir, Mediapro continue de négocier avec Canal+ mais réfute les rumeurs de difficultés sur le plan financier. « Tous ces chiffres consistent à nous décrire comme très faibles et incapables de tenir nos engagement. Mediapro c'est pas trois gars et une fille dans une pièce. Nous existons depuis 25 ans. Nous sommes présents dans plus de trente pays dans le monde, avec chiffre d'affaires de plusieurs milliards. Nous ne sommes pas n'importe qui, a-t-il tonné. La position de l'actionnaire chinois est la même que celle des autres actionnaires : soutenir l'entreprise. Je rappelle qu'il est arrivé après l'appel d'offres. »