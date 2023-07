Le LOSC met la pression pour David, Strasbourg flambe, Bellegarde vers l'OGC Nice

Présent en conférence de presse hier, Olivier Létang a mis la pression aux nombreux clubs intéressés par Jonathan David (23 ans), expliquant que le bon de sortie du Canadien était péremptible au LOSC : « Nous sommes ravis que Jonathan soit un joueur du LOSC (…) On ne cherche pas à le vendre à tout prix. C'est une question de timing. La porte était ouverte, contrairement à l'été dernier. Tout dépendra de notre capacité à le remplacer. Ce ne sera pas le 25 août ».

Concernant José Fonte, le président nordiste a laissé entendre que la tendance était défavorable à une prolongation : « J'ai un profond respect pour José, pour ce qu'il a apporté depuis cinq ans. Nous avons choisi de recruter un défenseur central numéro 1 avec du leadership. José veut continuer à jouer et être important (…) S'il y a du mouvement, il peut y avoir une place pour faire partie de la rotation. La porte n'est pas définitivement fermée, mais je lui ai dit que s'il avait une opportunité, il fallait y aller, car nous ne sommes pas sûrs de lui proposer quelque chose ».

Par ailleurs, Olivier Létang a confirmé les bons de sortie de Mohamed Bayo, Jonas Martin, Akim Zedadka et Adam Ounas mais « pas à n'importe quel prix ». Concernant l'ancien buteur de Clermont, le président des Dogues a confirmé « un certain nombre de sollicitations ».

Le marché bouge fortement au RC Strasbourg avec l'arrivée de BlueCo comme actionnaire ! L'Equipe et Fabrizio Romano confirment l'arrivée du talentueux Abakar Sylla (Club Bruges, 20 ans) en défense pour une somme comprise entre 17 et 20 M€. L'ailier brésilien Angelo Gabriel (18 ans) va également débarquer en prêt de Chelsea après avoir été acheté 15 M€ à Santos.

Dans le sens des départs, Ignazio Genuardi croit savoir que les anglais de Brentford sont prêts à mettre 15 M€ pour l'attaquant sénégalais Habib Diallo.

