Bordeaux a fait main basse sur un cador, Lorient s'explique pour Mandanda, Brest dépassé par la hype Belaïli

Girondins : Ahmedhodzic promis à un brillant destin à Bordeaux

Ancien coach de Anel Ahmedhodzic à Malmö, Jon Dahl Tomasson est persuadé que le défenseur bosnien va casser la baraque aux Girondins de Bordeaux. C'est en tout cas ce que l'ancienne gloire danoise affirme à Foot Mercato : «Je n’ai aucun doute sur le fait qu’Anel sera un grand joueur pour Bordeaux et un super investissement, car Anel est jeune et extrêmement talentueux. Il a cette grosse mentalité, qui lui fait tout donner pour gagner et pour continuer à offrir le meilleur de lui-même match après match. Il a cet énorme appétit de toujours vouloir progresser encore plus».

Monaco : le plan de Philippe Clément pour motiver ses joueurs face à l'OL

Privé de plusieurs éléments (Badiashile, Diatta, Fabregas) et avec d'autres joueurs très incertains (Sidibé, Maripan, Golovin), Philippe Clément refuse de se mettre trop de pression avant Monaco – OL. « C'est un match naturellement important contre une belle équipe, avec beaucoup de qualités en face, quelques bonnes arrivées aussi la dernière semaine du mercato, mais ce n'est pas le match décisif. Il y aura encore quinze matches après ça », a martelé le technicien belge, qui a eu une idée pour motiver ses ouailles... en se servant de l'invincibilité de Lyon face à l'ASM depuis 2019 : « Ah, c'est quelque chose que je pourrai utiliser auprès des joueurs ! Ce sera un test très intéressant ».

Nice : la piste Lingard (Man Utd) plombée par l'affaire Greenwood

Cible de l'OGC Nice qui était l'un des clubs les mieux placés pour l'acceuillir avec Newcastle, Jesse Lingard est finalement resté à Manchester United. En conférence de presse, l'entraîneur des Red Devils Ralf Rangnick a expliqué les raisons … et Mason Greenwood n'y est pas étranger. En effet, Manchester a bloqué le départ de Lingard lundi suite à l'arrestation dimanche de son coéquipier, accusé de viol et de violence sur jeune femme puis suspendu dans la foulé par le club. « Et puis, nous n'avons pu trouver d'accord avec un autre club », a ajouté l'Allemand. Afin de digérer son faux départ, l'attaquant de 29 ans a bénéficié de quelques jours de repos comme il l'a confié sur ses réseaux sociaux : «Le club m'a conseillé de prendre du recul pour des raisons personnelles ! Mais mon esprit est clair et je serai toujours professionnel quand on fera appel à moi et je donnerai 100%».

Mamadou Sakho (Montpellier) n'a pas renoncé aux Bleus

Revenu en France, du côté de Montpellier cette saison, Mamadou Sakho (31 ans) n'a pas renoncé à l'équipe de France. Dans un entretien à Eurosport, l'ancien Parisien a réaffirmé son souhait de porter la tunique bleue grâce à ses performances dans l'Hérault : « Pour une personne comme moi, tant qu’on joue au football, on reste toujours ambitieux. J’essaie de donner mon maximum avec cette équipe de Montpellier. Je pense que beaucoup de personnes ne s’attendaient pas à une saison comme celle-ci de la part de Montpellier. Il faut continuer comme ça, de travailler, de gagner nos matchs. Et adviendra ce qu’il adviendra tout simplement ».

Lorient revient sur les intérêts pour Mandanda, Koscielny et Burki

Dans les colonnes de Ouest-France, Loïc Féry est revenu sur les tentatives tardives de Lorient d'attirer Steve Mandanda (OM), Roman Burki (Borussia Dortmund) et Laurent Koscielny (libéré par les Girondins de Bordeaux) : « Il y a eu une réflexion et un besoin exprimé concernant le poste de gardien, en fin de mercato. Ce n’était pas un aveu de manque de confiance, mais on considère qu’avec les exigences du haut niveau, les performances doivent être là. On a donc étudié la possibilité d’amener un gardien supplémentaire expérimenté. Mandanda et Burki nous intéressaient, mais cette éventualité ne s’est pas matérialisée. Pourquoi un intérêt si tardif ? Il y a 70 joueurs qui ont été annoncés durant les 30 derniers jours, avec les rumeurs les plus folles. L’objectif de ce mercato était un milieu et un attaquant. Après, il y a eu des idées, des opportunités, des réflexions par rapport à des matches qui ont eu lieu pendant cette période-là (du mercato). Cela a, certes, été fait peut-être tardivement. Mais ce n’était pas envisagé au club en décembre. »

Brest dépassé par l'effet Belaïli

En signant Youcef Belaïli pour remplacer Romain Faivre, le Stade Brestois a fait un boom gigantesque sur les réseaux sociaux... devenant même le club breton le plus suivi avec plus d'un million de fans dont beaucoup d'Algériens. Directeur sportif du SB29, Grégory Lorenzi avoue sans peine avoir été dépassé par le phénomène, lui qui n'avait pas recruté l'ancien joueur du Qatar SC pour ça : « Je savais que Youcef était une personne très populaire dans son pays. Si ça peut booster l’image médiatique du club, on va le prendre avec grand plaisir, mais ce n’était pas le but. On ne va pas sauter au plafond parce qu’on a récupéré beaucoup de sympathisants. L’intérêt est sportif. »