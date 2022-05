Bordeaux et Strasbourg sur le dossier Boulaya, Nice concurrencé pour Imeri, Bayo tenté par la piste OM

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Bordeaux et Strasbourg placés sur Boulaya (FC Metz)

En fin de contrat au FC Metz, Farid Boulaya (29 ans) intéresse beaucoup de monde. S'il fait aujourd'hui l'objet d'une bataille entre les deux géants égyptiens Al-Ahly et Zamalek, l'international algérien a également quelques pistes moins exotiques. D'après Nabil Djellit 5France Football), en plus d'intérêts du Qatar et d'Arabie Saoudite, des clubs de Liga comme Getafe ou encore le Rayo Vallecano sont intéressés. En France, le RC Strasbourg – qui a déjà fait signer le messin Thomas Delaine – regarde et les Girondins de Bordeaux ont pris la température sans pouvoir réellement aller plus loin pour l'instant.

Donc pour être complet. Farid Boulaya fait "fantasmer" l'Egypte. Dans le Golfe, intérêts concrets au Qatar et Arabie Saoudite. En Liga, plusieurs clubs intéressés (Getafe, Rayo..). En L1, Strasbourg regarde et Bordeaux a pris la température pour un joueur libre de tout contrat. https://t.co/bB9en9L4tL — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) May 25, 2022

OGC Nice : la Fiorentina avance sur le dossier Imeri

Cité dans le viseur de l'OGC Nice, Kastriot Imeri (milieu du Servette de Genève, 21 ans) se dirige vers une autre destination que la Ligue 1. Si l'on en croit notre spécialiste Mercato Ignazio Genuardi, le milieu aux 11 buts aux 26 matchs de Super League intéresse fortement la Fiorentina prête à débourser 4 M€ (bonus compris) pour le faire venir. Les discussions entre les deux parties se poursuivent, les dirigeants helvètes attendant un peu plus d'argent.

Annoncé sur les tablettes de #Nice, #Imeri pourrait quitter le Servette pour la Serie A. Après avoir obtenu le feu vert du joueur suisse, la #Fiorentina a mis 4 M€ (bonus compris) sur la table. Les discussions doivent continuer, la barre étant fixée un peu plus haut. #Mercato — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) May 26, 2022

AS Monaco : Sidibé fixe le cadre pour son futur club

En fin de contrat à l'AS Monaco, Djibril Sidibé (29 ans) s'est confié dans L'Equipe sur ses priorités pour son futur club. Le Champion du Monde veut de l'ambition, du temps de jeu avec en filigrane sa volonté de retrouver les Bleus pour le Mondial au Qatar :

« Je ne veux pas aller dans des endroits exotiques, je veux disputer le maximum de matches de très haut niveau, avec la Coupe du Monde en ligne de mire, même si je sais que je pars de très loin (…) J'ai encore faim. L'Angleterre ? Ça peut être la Premier League comme un autre grand championnat. Je ne veux surtout pas aller dans un club parce que je suis libre et qu'il y a une affaire à faire. Je veux un échange avec l'entraîneur pour voir si on peut avancer ensemble ».

MHSC : Ristic à Benfica, c'est signé !

Comme attendu et annoncé depuis plusieurs jours, Mihailo Ristic (26 ans) quitte Montpellier libre à l'issue de son contrat. Le défenseur international serbe a signé pour quatre saisons (jusqu'en juin 2026) au Benfica Lisbonne. Son arrivée a été actée jeudi après-midi.

Clermont : Bayo se place sur le marché, l'OM intéressé

Auteur de 14 buts et 5 passes décisives cette saison, Mohamed Bayo souhaite quitter Clermont. Sur RMC, l'attaquant guinéen a été très clair sur ses ambitions :

«J'ai envie de progresser. Je dois franchir une étape, et si ça doit passer par un départ, ce sera un départ. Après la saison que j'ai faite, j'ai envie de voir s'il y a un meilleur projet».

D'après Foot Mercato, cela se bouscule déjà au portillon pour accueillir l'ancien meilleur buteur de Ligue 2. Dans le viseur de West Ham et de l'Eintracht Francfort, Mohamed Bayo a aussi été supervisé dernièrement par … l'OM. Prix de départ : entre 10 et 12 M€.

FC Lorient : une nouvelle menace apparaît pour Pelissier

S'il a conforté Christophe Pelissier (sous contrat jusqu'en juin 2024) sur le banc du FC Lorient pour la saison prochaine, Loïc Féry a quand mis un petit bémol à la continuité de son technicien. En effet, selon Ouest-France, le maintien de l'ancien coach de Luzenac est conditionné à son acceptation de la nouvelle feuille de route sportive réalisée par son directeur général Arnaud Tanguy. S'il refuse certains points, alors Christophe Pelissier pourrait être débarqué. Le nom de Régis Le Bris, tout frais diplômé du BEPF, circule déjà pour le remplacer...

Le Melting-clubs du 27 mai Si But ! Football Club traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – de la Ligue 1.

Alexandre Corboz

Rédacteur