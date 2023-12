Une affaire éclate à Reims avant Lens, Guion tacle Bordeaux, un nouveau buteur à Rennes ?

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

Stade de Reims : ça se tend entre Will Still et sa direction

Selon RMC, les dirigeants rémois n'auraient pas apprécié l'escapade londonienne de Will Still, durant laquelle il aurait rencontré les dirigeants de Sunderland pour leur proposer un plan afin de les faire remonter en Premier League. Surtout qu'a priori, c'est l'entraîneur belge qui a contacté les Black Cats, et non l'inverse. Still possède une clause dans son contrat pour quitter le Stade de Reims l'été prochain. Les Champenois travaillent déjà à sa succession...

AS Monaco : le club ne fera pas obstruction au JO de Paris

Une réunion se tiendra vendredi à Paris entre le président de la FFF, Philippe Diallo, et les clubs professionnels pour s'assurer que ceux-ci laisseront bien leurs joueurs à disposition de Thierry Henry pour les Jeux Olympiques de Paris. Le tournoi de football aura lieu du 24 juillet au 10 août, soit en pleine reprise du championnat. Club le plus concerné puisque quatre de ses joueurs sont régulièrement appelés en sélection Espoirs (Akliouche, Matsima, Magassa et Ben Seghir), l'AS Monaco a fait savoir par la voix de son directeur du football, Thiago Scuro, qu'elle se montrerait coopérative : "L’AS Monaco soutient le football français, la Fédération, nous sommes plus qu’ouverts pour discuter avec la Fédération pour coopérer et soutenir leurs besoins pour les Jeux olympiques, a-t-il déclaré à Radio France. Je sais qu’en Europe, on ne donne pas sa juste valeur à ce tournoi olympique, mais pour moi qui viens du Brésil, c’est un objectif très important, j’ai déjà eu une expérience similaire à Red Bull Bragantino, avec Claudinho. C’était notre meilleur joueur et on l’a laissé disputer les JO à Tokyo en 2021. Il avait remporté l’or. Je sais combien cette compétition est spéciale pour les joueurs, pour le pays. Donc on sera un soutien total pour la Fédération française afin d’atteindre cet objectif".

MHSC : Tamari justifie son coup de mou

Dans le cadre d'une interview au site officiel de Montpellier, l'attaquant jordanien Mousa Tamari a expliqué que l'accumulation des matches était à l'origine de son coup de mou des dernières semaines (1 but sur les 8 derniers matches contre 3 et 2 passes décisives lors des 6 premiers) : "Je me suis rapidement bien senti. C’est vrai que mon début de saison a été positif mais je dois vite retrouver mon meilleur niveau. Aujourd’hui ce n’est pas le cas. En plus de Montpellier, j’ai beaucoup joué de matchs en sélection, avec les longs déplacements qui s’y rattachent. Je ressens peut-être de la fatigue, mais ce n’est pas une excuse. Je dois revenir à mon niveau le plus rapidement possible".

Girondins : Guion ne digère pas son éviction

Dans un entretien à L'Est Eclair, David Guion, limogé des Girondins il y a un mois et qui a rebondit à Troyes, a dit combien il avait trouvé injuste son renvoi : "Il a fallu faire le deuil de cette soirée (contre Rodez), de cette absence de montée et la reprise n’a pas été bien appréhendée. Le président a souhaité vendre les joueurs "bankables", on en a perdu six du onze, on a reconstruit avec un peu plus de moyens. Le jour où notre tribune de supporters est rouverte, on passe à travers notre match contre Auxerre. Ça a mis pas mal de doutes, on était quand même l’équipe qui avait le plus de possession, qui réussissait le plus de passes, qui frappait le plus, mais on n’était pas en réussite. On cherchait les solutions, à travers de nouveaux principes de jeu. Dix points en douze matches, ce n’était pas assez pour Bordeaux, mais on était à six points du 5e. La direction a donc fait ce choix (de le remplacer) alors qu’il aurait fallu montrer de l’unité. Je suis convaincu qu’on aurait terminé dans le top 5. L’aventure s’est arrêtée comme ça, c’est frustrant quand on choisit son groupe, mais à aucun moment il n’y a eu d’usure".

Stade Rennais : un attaquant axial au mercato ?

« Les priorités sont un attaquant et un défenseur », a avancé le président du Stade rennais Olivier Cloarec dans Ouest-France, hier. L’Équipe confirme et en dit plus sur ces deux pistes. Derrière, le club breton cherchera un axial droit d’expérience pour régler la porosité ambiante et devant, un attaquant axial. « Dans cette saison où Rennes est à l’endroit en C3 et à l’envers en L1, le déficit d’efficacité offensive et de présence devant le but est trop net pour ne pas être comblé », explique le quotidien sportif.

