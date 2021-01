FC Nantes, Girondins : Domenech s'est déjà mis Gasset dans la poche

Raymond Domenech n’a pas que des ennemis dans le monde du football. Plus les jours passent, plus les supporters du FC Nantes vont se rendre compte de l’aura insoupçonné du nouvel entraîneur des Canaris.

Sa nomination au FCN a par exemple été très bien vue par Jean-Louis Gasset. La raison est simple : l’entraîneur des Girondins de Bordeaux apprécie l’homme mais aussi le fait qu’il ne soit désormais plus le technicien le plus ancien à officier en L1 !

« Je l’ai très bien pris parce qu’il est plus vieux que moi donc je ne suis plus l’entraineur le plus vieux de Ligue 1, a ironisé Gasset dans des propos repris par Girondins4Ever. Non… On lui a collé une image, alors que c’est un très bon entraineur. Ça a été mon instructeur quand j’ai passé mes diplômes. Nantes avait perdu un bon entraineur, et a repris un bon entraineur. Que ce soit Gourcuff ou Domenech, ce sont des bons éducateurs. L’âge, peu importe. Tant qu’il a la flamme… Il avait envie, donc s’il en avait envie, qu’il y aille. »