La L1 aura son champion du monde, Monaco attaqué sur Nübel, belle surprise pour Genesio avec Rennes

Officiel : la L1 aura au moins un champion du monde !

On connait le dernier carré de la Coupe du monde et on a même désormais une certitude : il y aura au moins un joueur de Ligue 1 champion du monde puisque les deux dernières équipes sans joueurs de l'Hexagone (Angleterre, Pays-Bas) ont quitté la compétition. En effet, à l'issue des quarts de finale, le championnat français n'a perdu que 5 de ses 19 derniers représentants... et ils étaient tous au PSG ! Huit clubs peuvent toujours caresser le rêve de voir un de leur joueur primé au Qatar.

PSG (3/11) : Kylian Mbappé (FRA), Achraf Hakimi (MAR), Lionel Messi (ARG).

AS Monaco (2/6) : Youssouf Fofana et Axel Disasi (FRA).

OM (2/5) : Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout (FRA).

Stade Rennais (2/8) : Steve Mandanda (FRA), Lovro Majer (CRO).

SCO Angers (2/2) : Azzedine Ounahi et Sofiane Boufal (MAR).

OL (1/2) : Nicolas Tagliafico (ARG).

Stade Brestois (1/1) : Achraf Dari (MAR).

Toulouse FC (1/1) : Zakaria Aboukhlal (MAR).

Ghisolfi veut copier le modèle Red Bull-Atalanta à l'OGC Nice

Dans les colonnes de L'Equipe hier, Florent Ghisolfi s'est exprimé sur la philosophie qu'il souhaite inculquer à l'OGC Nice avec la complicité d'Ineos. Si l'ancien dirigeant lensois, devenu directeur sportif sportif du Gym, dispose de moyens importants, il veut d'abord être intelligent.

« Il sera important d'avoir des joueurs incarnant notre projet. Je me méfie des concepts de stars ou de tête de gondole. Des joueurs arriveront avec une certaine aura, et, en plus, ils correspondront à l'identité du club. On y travaille. Pour faire un parallèle, c'est l'arrivée à Lens de Seko Fofana pour incarner le projet lensois. Quand Paris fait (Zlatan) Ibrahimovic, c'est parce qu'il incarne le projet parisien des Qataris. Ibrahimovic correspondait à l'identité du PSG, gros travailleur et grand pro. À nous de trouver nos incarnations ».

Fan de Luis Campos, avec qui il discute beaucoup, Florent Ghisolfi copie volontiers le modèle du Red Bull qui l'inspire également : « C'est l'un des exemples à suivre. Il y a un paquet de clubs comme ça, l'Atalanta Bergame ou Leipzig sont devenus des clubs qui jouent régulièrement la Ligue des champions sans avoir une politique de stars. Aujourd'hui, en dehors du Paris-Saint-Germain, peu de clubs ont vraiment une politique de stars, c'est plus un fantasme ». Message passé.

AS Monaco : ça reparle de Nübel au Bayern Munich

Manuel Neuer victime d'un accident de ski et d'une jambe cassée, le Bayern Munich cherche un gardien à mettre en concurrence avec Sven Ulreich. Si Johannes Schenk va monter d'un rang dans la hiérarchie en attendant, Oliver Kahn et Hasan Salihamidzic regardent sur le marché en quête d'un bon coup. Si le Bayern a supervisé le portier du Dinamo Zagreb Dominik Livakovic, héroïque à la Coupe du Monde, l'idée de rapatrier Alexander Nübel est aussi dans les tuyaux selon Florian Plettenberg de Sky Germany. « Avant qu'Alexander ou moi disions quelque chose à propos de ça, le Bayern doit trouver une solution avec Monaco », a rappelé l'agent du gardien de l'ASM.

X News #Nübel: Bayern is seriously considering a return of Nübel now! Early stage. Bayern has to find a solution with Monaco. Agent Backs says at Sky: „Before Alexander or I say anything about it, Bayern have to deal with Monaco first.“ @Sky_Uli @Sky_Torben @SkySportDE 🇩🇪 pic.twitter.com/U1A2vh588H — Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 10, 2022

Stade Rennais : Genesio a eu une grosse surprise au Portugal

Victorieux du Celtic Glasgow (4-3) hier en amical, Bruno Genesio a été surpris de la forme de ses joueurs au Stade Rennais à leur retour de vacances : « Je pensais qu’on souffrirait davantage dans le rythme, l’impact. Ça montre que les gars ont bien travaillé et que tout le monde est dans un bon état d’esprit. Sur les données, il y a de gros volumes de course, de l’intensité. On est bien en avance », a-t-il lâché à Ouest-France.

Cabella félicite une pépite du LOSC

Double buteur lors du match amical du LOSC face au Real Valladolid (2-0), Alan Virginius a eu droit aux encouragements de son coéquipier Rémy Cabella : « On a fait l’essentiel en gagnant et il faut féliciter Alan pour ses deux buts. Il y a eu un très bon état d’esprit et c’est ce qui fait qu’on s’entend bien et qu’on joue bien sur le terrain ».

FC Lorient : un bon nul contre l'Osasuna en amical, Abergel a rejoué

Les Merlus ont disputé samedi un match amical face à l'Osasuna Pampelune, qui s'est terminé par un score de parité (1-1). Le FCL a ouvert le score par Stéphane Diarra à la 40e minute, les Navarrais ont égalisé à quatre minutes du coup de sifflet final. Victime d'une fracture de l'avant-bras en octobre, le capitaine Laurent Abergel a rejoué, remplaçant Enzo Le Fée en cours de première période. L'entraîneur lorientais, Régis Le Bris, a apprécié cette première sortie de ses troupes : « Je n’ai pas été surpris par l’adversité, qui a mis beaucoup d’engagement. La première période a été équilibrée. On a un peu plus subi en deuxième, sans nos cadres habituels au cœur du jeu. C’est une très bonne base de travail pour se remettre progressivement dans le bain de la Ligue 1 ».

ESTAC : les Aubois ont tenu la dragée haute à Leicester

Actuellement en stage dans les installations de Manchester City, club dont il est désormais l'un des satellites, Troyes affrontait Leicester hier en amical. Un bon nul (0-0) est venu sanctionner une rencontre équilibrée face aux hommes de Brendan Rodgers qui, après un début de saison difficile, sont remontés au classement en Premier League avant la trêve liée à la Coupe du monde.