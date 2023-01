Nice vise un crack, l'OM fait du grabuge à Rennes, 2 pistes pour l'après-Ajorque à Strasbourg

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

L'OGC Nice sur Nuno Santos (Sporting)

Désireux d'être actif sur cette fin de Mercato, l'OGC Nice a l'intention de frapper fort … Et pas seulement avec l'arrivée d'un attaquant de renom (En-Nesyri de Séville ou Moffi de Lorient) en plus du défenseur burundais de l'Istanbul Basaksehir. En effet, si l'on en croit O Jogo, le Gym est sur la trace du milieu offensif du Sporting Portugal, Nuno Santos (27 ans). Sous contrat jusqu'en juin 2025 et auteur d'une saison honnête (6 buts, 4 passes TTC), le Portugais est valorisé à 20 M€ minimum par ses dirigeants.

L'AS Monaco déboule sur Tosin Adarabioyo

Toujours en quête d'un défenseur central pour remplacer Benoît Badiashile parti à Chelsea, l'AS Monaco se serait mis en tête de chiper une piste de Pablo Longoria et de l'OM. En effet, selon Fabrizio Romano, le club asémite serait intéressé à l'idée de récupérer l'ancien stoppeur de Manchester City, Tosin Adarabioyo (Fulham, 25 ans). L'ASM n'a toutefois pas formulé d'offre pour l'instant.

FC Lorient : Montassar Talbi plaît à l'Inter Milan

Présent à la Coupe du Monde sous les couleurs de la Tunisie, Montassar Talbi (24 ans) fait partie des nombreux joueurs du FC Lorient courtisés. Sport365 annonce que l'ancien défenseur du Rubin Kazan est dans les bons papiers de l'Inter Milan et d'un autre club de Série A. D'après le site internet, il ne devrait toutefois pas y avoir d'offre cet hiver pour Talbi, sous contrat avec les Merlus jusqu'en juin 2025.

RC Strasbourg : deux pistes se détachent pour l'après-Ajorque

En quête d'un remplaçant à Ludovic Ajorque parti à Mayence, le RC Strasbourg pourrait s'activer dans les prochains jours pour le hondurien de Bordeaux, Alberth Elis. Selon le correspondant à RMC en Gironde Nicolas Paolorsi, Kader Mangane (coordinateur sportif du RCSA) aurait activé le dossier.

D'autres pistes sont également ouvertes. Selon L'Equipe, le club alsacien songe aussi à l'attaquant français du Lokomotiv Moscou, Wilson Isidor (22 ans), également dans le viseur du FC Lorient et de Schalke 04.

😔 Il terminera la saison au placard… pic.twitter.com/u2QqAarwE9 — Reims VDT (@reimsvdt) January 24, 2023

Montpellier : Benjamin Lecomte attendu aujourd'hui !

D'après Bertrand Queneutte, spécialiste du Montpellier HSC pour France Bleu, le remplaçant de Jonas Omlin (Borussia Mönchengladbach) devrait débarquer ce mercredi dans l'Hérault... Et il s'agira bel et bien de Benjamin Lecomte, actuellement prêté par l'AS Monaco à l'Espanyol Barcelone. Désireux de finaliser deux renforts avant le match d'Auxerre ce week-end, le MHSC met aussi la pression auprès de Wydad Casablanca pour l'international Yahya Attiat Allah.

Girondins : les dessous du deal Alexi Pitu

Le président du club de Farul Constanta Gica Popescu a confirmé le départ prochain de son jeune ailier Alexi Pitu (21 ans) aux Girondins de Bordeaux, lequel va s'engager pour un contrat de quatre ans et demi sous réserve de sa visite médicale.

« On n’a pas l’accord par rapport aux français de dire le montant du transfert, mais c’est au-dessus de son montant sur Transfermarkt (supérieur à 1.4M€ donc, ndlr). Nous avons aussi des pourcentages à la revente », a-t-il commenté à Digisport.

Pour le média Fanatik Superliga, son agent Giovanni Becali a livré tous les détails du contrat signé par l'international Espoirs : « Alexi Pitu aura un salaire de 25 000 euros nets par mois à Bordeaux, un montant qui augmentera sensiblement si l’équipe est promue en Ligue 1, où il toucherait 40 000 euros par mois. Il signe deux contrats. Un pour la deuxième division, où l’équipe est maintenant, et un autre pour la Ligue 1, pour quand l’équipe sera promue […] Il y a également visiblement des primes concernant les buts et les passes décisives. Pour cinq buts et passes décisives, il bénéficie d’une prime de 10 000 euros. Pour 10 buts et passes décisives, il en a 20 000. Et ainsi de suite ».

… Et une prolongation à venir en défense

D'après L'Equipe, les Girondins de Bordeaux se sont également mis en tête de prolonger leur jeune défenseur central Malcom Bokélé (22 ans), lequel est actuellement sous contrat jusqu'en juin 2024.