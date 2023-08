OL, Stade Rennais - Mercato : les deux clubs lorgnent un joueur du FC Barcelone mais...

Zapping But! Football Club Les dates marquantes du record de Giroud

De nombreuses rumeurs de transferts agitent le FC Barcelone, à trois jours de la clôture du mercato. Pour ce qui est des défenseurs, la situation est très claire : les Blaugranas veulent se séparer de Clément Lenglet (28 ans), sur lequel Xavi ne compte pas. Des négociations avec le FC Séville, où l'ex-Nancéien a joué en 2017-18, ont été entamés mais les Andalous connaissent de grosses difficultés financières et ne peuvent supporter l'intégralité de son salaire. Mais le FCB non plus, qui réfléchissait à résilier purement et simplement son contrat.

Le Barça est prêt à résilier le contrat de Lenglet

Cela ferait les affaires de deux courtisans français. Selon L'Equipe, le Stade Rennais suit avec attention la situation de Lenglet. Les Bretons vont devoir remplacer Arthur Theate, tout proche de signer à Leipzig. Et d'après Sport, l'OL est également sur les rangs. Les Gones apprécieraient de pouvoir attirer l'international français sans avoir à verser d'indemnité, eux qui sont limités dans leurs mouvements par la DNCG. Cependant, Fabrizio Romano annonce qu'Aston Villa a entamé des négociations avec le Barça. Le club de Birmingham, séduit par le passage de Lenglet à Tottenham la saison passée, a de gros moyens et comme le FCB préfèrerait qu'on lui verse une indemnité pour son joueur...

