OM, FC Nantes, Stade Rennais – Mercato : un ex du LOSC à l'origine du départ de Payet au Brésil

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Comme annoncé par Fabrizio Romano hier soir, Dimitri Payet (36 ans) va bel et bien s'offrir un dernier challenge du côté de Vasco de Gama en D1 brésilienne. L'Equipe en dit plus sur ce dossier particulier, confirmant au passage que le Réunionnais a vite écarté les options françaises telles que le FC Nantes et le Stade Rennais pour ne pas se retrouver face à l'OM.

Tulio de Melo à l'origine de cette signature

Le quotidien confirme également qu'au sein du Brasileiro, Dimitri Payet a obtenu un très joli contrat d'un million d'euros net par an. L'épilogue d'un dossier qui s'est accéléré après la rupture prématuré de son contrat à Marseille. S'il a vu les intermédiaires se bagarrer pour l'envoyer en Arabie Saoudite, Payet a vite rayé cette option. Comme il a « dédaigné les approches de Turquie ».

« Le projet Vasco de Gama lui a finalement été proposé par Tulio de Melo, ancien attaquant de Lille devenu agent, et son associé Pascal Carbon. De Melo s'est rendu plusieurs fois à Marseille en juillet, notamment pour boucler avec d'autres imprésarios le transfert à l'OM du latéral gauche brésilien Renan Lodi. Payet a été convaincu, alors qu'il recherchait avant tout un horizon plaisant, excitant », écrit L'Equipe. Tout l'intérêt du Brésil donc !

Podcast Men's Up Life