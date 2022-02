OM, Girondins, ASSE, LOSC : la menace DNCG se précise pour une partie de la Ligue 1

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Impactés par la crise économique de la Covid-19, les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont surtout fait en sorte de survivre économiquement à la saison 2021-22. Patron de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), Jean-Marc Mickeler s'est voulu rassurant dans L'Equipe sur le dénouement de l'exercice en cours : « On les a accompagnés dans la sécurisation de leur budget. On a veillé au respect de l’ensemble des engagements pris par les actionnaires. On a plutôt eu de bonnes surprises grâce à ce mercato. De mon point de vue, il n’y a pas de risque de dépôt de bilan d’ici à la fin de saison ».

Si le message du président du gendarme financier est rassurant pour le futur proche, il l'est en revanche beaucoup moins pour 2022-23 : « Il faut remettre 500 M€ dans le système, dont un tiers sous forme d'apport de fonds propres apportés par les actionnaires. Il y a donc forcément un risque. Nous suivons naturellement quelques clubs de façon plus rapprochée ».

Pas de dépôt de bilan avant l'été mais des risques pour 2022-23

D'après le quotidien sportif, cinq clubs seraient un peu plus en danger que les autres : l'OM, les Girondins de Bordeaux, le SCO Angers, l'ASSE et le LOSC. «Pour ces clubs, on se pose des questions sur la saison prochaine. Il y aura de vrais enjeux lors de nos discussions avec les actionnaires», a expliqué Jean-Marc Mickeler, sans confirmer l'identité des équipes concernées.

A la lutte pour ne pas descendre, Bordeaux et Saint-Etienne seraient bien inspiré de basculer du bon côté du tableau à la 38e journée. Ne serait-ce que pour s'imaginer un avenir …