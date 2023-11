OM - OL : Riolo et Ménès crient au scandale après l’annonce de la Ligue sur l’Olympico

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Le communiqué de la LFP a été émis ce matin et risque fort de faire couler beaucoup d’encre dans les jours et semaines à venir. Si on connaissait déjà la date de l’Olympico (6 décembre), la Ligue a fixé ce rendez-vous au même endroit, ) savoir le stade Vélodrome.

« Décision honteuse et scandaleuse de la LFP »

Cette décision a déjà indigné l’OL, qui a fait appel dans la matinée. Daniel Riolo s’est aligné sur la position du club rhodanien en criant au scandale. « Donc OM-OL se rejoue tranquillement au Vel’ ! Donc il s’est rien passé ? On marque pas le coup ? Décision honteuse et scandaleuse de la LFP, a-t-il réagi vivement sur X. Le ministère ne va pas intervenir ? »

De son côté, Pierre Ménès est inquiet pour la suite sur X : « Je comprends totalement que la LFP ait appliqué le droit pour sa décision sur les incidents de OM-OL. Mais quel signal envoie-t-on ? Quelles conséquences à l’avenir. Dans quelles conditions les Lyonnais et Grosso vont-ils se retrouver le 6 décembre ? Gouverner c’est prévoir. Je maintiens que le match aurait du avoir lieu à huis clos et sur terrain neutre. »

