OM, OL - Mercato : les deux Olympiques sont fixés pour le prix d'une piste commune !

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Si la fin du Mercato, l’OM et l’OL ont songé au même milieu défensif pour se renforcer : Mohamed Al-Musrati (Braga, 27 ans). Finalement, plutôt que de récupérer l’international libyen, les Gones ont récupéré Paul Akouakou (Bétis Séville) contre seulement 3,5 M€ quand Marseille a choisi de ne pas remplacer Matteo Guendouzi dans le cœur du jeu et d’attendre le retour de suspension de Pape Gueye.

El-Musrati, c’est 30 M€ en janvier

L’hiver prochain, les cartes pourraient néanmoins être rebattues et la piste menant à Al-Musrati réévaluée. D’après le spécialiste Mercato Ekrem Konur, Braga a déjà préparé une réponse toute faite aux clubs souhaitant s’offrir sa sentinelle : le natif de Misurata n’est pas à vendre et il faudra payer les 30 M€ de sa clause libératoire pour récupérer l’ancien joueur du Vitoria Guimarães et de Rio Ave.

Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec Braga, Al-Musrati plait également beaucoup au club turc de Fenerbahçe.

🚨SC Braga do not plan to sell Libyan player Al-Musrati, who has a €30 million release clause. 🇱🇾 🔴 #SCBraga pic.twitter.com/4rXpDSnl2y — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) September 10, 2023

Podcast Men's Up Life